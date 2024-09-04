Аякс – Колос 4:1

Голы: Хукстра, 65, Кекелаар, 96, Ноордман, 109, Сабайо, 113 – Тян, 26

Украинские футболистки первыми открыли счет, забив первый гол в истории команды в женской Лиге чемпионов. Исторический гол для ковалевцев забила Виолетта Тян, пишет 24 канал.

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Не смогли удержать победу

Во втором тайме игроки Аякса все же смогли отыграться. Тайни Хукстра ударом головой сравняла счет и перевела игру в экстратайм. В дополнительные 30 минут матча футболистки из Амстердама забили еще три мяча и прошли в следующий раунд турнира.

Напомним, что Ворскла также играла сегодня в первом круге женской Лиги чемпионов. Полтавчанки разгромили СФК Ригу 5:0 и прошли дальше. В следующем раунде они встретятся с победителем пары Ференцварош – Флора.