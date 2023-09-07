Не повторили успех украинских коллег: Кривбас потерпел сокрушительное поражение и оставил квалификацию ЛЧ

Женский криворожский коллектив уступил первый матч отбора в Лигу чемпионов. Еврокубковая кампания для "бело-красно-черных" показалась очень короткой.

Париж – Кривбасс – 4:0

Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72

Париж и Кривбасс провели встречу в рамках квалификации в женскую Лигу чемпионов, победителями из которой вышли "горожанки". Украинский клуб на раннем этапе попрощался с международной ареной, пишет 24 Канал.

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Горький дебют

Кривбасс, ставший в прошлом сезоне вицечемпионом женского украинского первенства, получил возможность пробиться в самый престижный клубный турнир. Криворожский коллектив, которому понадобилось всего два года после восстановления (формировались на основе николаевской Ники) для попадания в еврокубки, ожидал путь представителей лег, где в соперниках был Париж. Для "бело-красно-черных" матч с французским коллективом стал дебютным на евроарене.

Но вот для Кривбасса первый блин вышел на нет, поскольку третья сила женского французского футбола не оставила никаких шансов для серебряных призеров Украины. Хотя криворожский коллектив со старта матча продемонстрировал свою жажду победы на серьезную настройку, однако "горожане" оказались высшим классом, поэтому по ходу матча перехватили инициативу в свои ноги.

Украинки пропустили в первом тайме всего один раз, когда сами попытались забить гол, но поймали контратаку. Парижанки добили Кривбасс во второй половине встречи, поскольку в течение 16 минут смогли заколотить еще три мяча в сетку ворот "бело-красно-черных", а хет-триком отличилась игра Парижа Дюфур.

Женская команда Ворсклы одержала волевую победу над эстонской Флорой (4:3) в рамках первого квалификационного раунда в ЛЧ. Во втором этапе отбора "зелено-белые" сойдутся с хорватским Осиеком.

Таким образом француженки одержали разгромную победу со счетом 4:0 и встретятся с лондонским Арсеналом за право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов. Кривбасс, в свою очередь, еще проведет матч со шведским Линчепингом, однако тот уже не имеет турнирного значения.