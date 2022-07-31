"Современная украинская женщина может делать все"

Футболистки женского криворожского ФК Кривбасс присоединились к флешмобу #sitlikeagirl в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

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"Этот флешмоб – это возможность еще раз доказать, насколько демократическое и свободное наше общество. Современная украинская женщина может делать все! Мы осуждаем любые стереотипные сексистские суждения.

Ценности, исповедуемые первой леди, мы, игроки женского ФК Кривбасс, полностью разделяем. Гендерное равенство, женское лидерство и, главное, независимость во всех проявлениях этого слова. От права быть самим собой в суверенитет нашей страны, за которую мы все сейчас боремся несмотря на гендерную принадлежность", – говорится в сообщении клуба.

В фотосессии приняли участие Любовь Мозга, Руслана Левченко, Анастасия Степанец и Думитрица Присекарь.

Футболистки поддержали первую леди / Фото ФК Кривбасс

Что известно о фотосессии Зеленской