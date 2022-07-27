Зеленская: Не такую ​​картинку хотела россия, когда уничтожала город

Украину успешно представила 18-летняя Ника Шурда из города Мариуполя. По итогам соревнований в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине в паре с Анной Арнаутовой из Киева Ника завоевала "золото".

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Первая леди Елена Зеленская поздравила 18-летнюю спортсменку с победой на турнире.

"Такие победы – гордость для всей страны. 18-летняя спортсменка из Мариуполя стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду среди юниоров.

Ника Шурда, студентка Мариупольского государственного университета, завоевала золото в паре с киевлянкой Анной Арнаутовой. Победу она посвятила всем воинам, защищающим страну, и своему папе — он находится в плену у кафиров, потому что с первых дней войны помогал мариупольцам.

Гимн Украины, звучащий на пьедестале чемпионата Европы от мариупольской спортсменки – не такую ​​картинку хотела россия, когда уничтожала город, когда захватила в плен людей. Однако ей никогда не сломить мариупольцев – и об этом победа Ники", – отметила Зеленская.



Золотые награды наших спортсменок / Фото из телеграмм-канала Елены Зеленской

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