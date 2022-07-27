Зеленская: Не такую картинку хотела россия, когда уничтожала город
Украину успешно представила 18-летняя Ника Шурда из города Мариуполя. По итогам соревнований в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине в паре с Анной Арнаутовой из Киева Ника завоевала "золото".
Стоит внимания Украинская чемпионка по прыжкам в воду посвятила "золото" крёстному, погибшему на войне
Первая леди Елена Зеленская поздравила 18-летнюю спортсменку с победой на турнире.
"Такие победы – гордость для всей страны. 18-летняя спортсменка из Мариуполя стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду среди юниоров.
Ника Шурда, студентка Мариупольского государственного университета, завоевала золото в паре с киевлянкой Анной Арнаутовой. Победу она посвятила всем воинам, защищающим страну, и своему папе — он находится в плену у кафиров, потому что с первых дней войны помогал мариупольцам.
Гимн Украины, звучащий на пьедестале чемпионата Европы от мариупольской спортсменки – не такую картинку хотела россия, когда уничтожала город, когда захватила в плен людей. Однако ей никогда не сломить мариупольцев – и об этом победа Ники", – отметила Зеленская.
Золотые награды наших спортсменок / Фото из телеграмм-канала Елены Зеленской
Все награды Украины на турнире
- Наши атлеты получили восемь медалей – 4 золотых и столько же бронзовых.
- Кирилл Азаров и Анна Арнаутова получили по две золотые медали. Азаров победил в прыжках с трамплина на 1 метр и на 3 метра.
- Арнаутова стала чемпионкой по синхронным прыжкам в паре с Никой Шурдой, а также завоевала "золото" на метровом трамплине.
- "Бронзу" в синхронных скачках дуэтов с вышки принесли София Эсман и София Иванова, а еще Даниил Аванесов и Марко Барсуков.