"Сучасна українська жінка може робити все"
Футболістки жіночого криворізького ФК Кривбас приєдналися до флешмобу #sitlikeagirl на підтримку першої леді України Олени Зеленської.
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"Цей флешмоб – це можливість ще раз довести наскільки демократичне та вільне наше суспільство. Сучасна українська жінка може робити все! Ми засуджуємо будь-які стереотипні сексистські судження.
Цінності, які сповідує перша леді, ми, гравчині жіночого ФК Кривбас, повністю поділяємо. Гендерна рівність, жіноче лідерство та, головне, незалежність у всіх проявах цього слова. Від права бути самою собою до суверенітету нашої країни, за яку ми всі зараз боремося попри гендерну приналежність", – йдеться у повідомленні клубу.
У фотосесії взяли участь Любов Мозга, Руслана Левченко, Анастасія Степанець та Думітріца Прісекарь.
Футболістки підтримали першу леді / Фото ФК Кривбас
Що відомо про фотосесію Зеленської
- Олена Зеленська позувала для американського Vogue, її фотографувала неймовірна Енні Лейбовіц. Сотні диванних експертів розкритикували ці кадри у соціальних мережах.
- Їй дорікають за непритаманну для такої особи позу на сходинках Офісу Президента, тому українки висловили своє обурення.
- Українки запустили флешмоб #sitlikeagirl, в якому діляться власними думками через позу Зеленської для фото.
- Перша леді прокоментувала появу на липневій обкладинці Vogue. Вона пояснила, чому позувала для Лейбовіц.