"Сучасна українська жінка може робити все"

Футболістки жіночого криворізького ФК Кривбас приєдналися до флешмобу #sitlikeagirl на підтримку першої леді України Олени Зеленської.

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"Цей флешмоб – це можливість ще раз довести наскільки демократичне та вільне наше суспільство. Сучасна українська жінка може робити все! Ми засуджуємо будь-які стереотипні сексистські судження.

Цінності, які сповідує перша леді, ми, гравчині жіночого ФК Кривбас, повністю поділяємо. Гендерна рівність, жіноче лідерство та, головне, незалежність у всіх проявах цього слова. Від права бути самою собою до суверенітету нашої країни, за яку ми всі зараз боремося попри гендерну приналежність", – йдеться у повідомленні клубу.

У фотосесії взяли участь Любов Мозга, Руслана Левченко, Анастасія Степанець та Думітріца Прісекарь.



Футболістки підтримали першу леді / Фото ФК Кривбас

Що відомо про фотосесію Зеленської