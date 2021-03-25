В четверг, 25 марта, состоится 13 матчей в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу. Результаты первых матчей смотрите на Спорт24.

Болгария – Швейцария 1: 3

Голы: Десподов, 46 – Эмболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 13

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Израиль – Дания 0:2

Голы: Брейтвейт, 13, Винд, 67

Дания на выезде без особых проблем одолела национальную команду Израиля. Защищать цвета хозяев вышли сразу два представителя УПЛ защитник Зари Джоэль Абу Ханна и хавбек Шахтера Манор Соломон, но их команду это не спасло.