Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 25 марта
В четверг, 25 марта, состоится 13 матчей в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу. Результаты первых матчей смотрите на Спорт24.
Источник:24 канал
Болгария – Швейцария 1: 3
Голы: Десподов, 46 – Эмболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 13
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Израиль – Дания 0:2
Голы: Брейтвейт, 13, Винд, 67
Дания на выезде без особых проблем одолела национальную команду Израиля. Защищать цвета хозяев вышли сразу два представителя УПЛ защитник Зари Джоэль Абу Ханна и хавбек Шахтера Манор Соломон, но их команду это не спасло.
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