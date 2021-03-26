Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде жестко упал во время разминки на Кубке мира в словенской Планице. Норвежца ввели в искусственную кому.

Танде упал на скорости более 100 км/ч

27-летний Танде ошибся при выполнении прыжка в разминке последнего в сезоне-2020/21 этапа Кубка мира. Он потерял контроль над прыжком, в результате чего его закружило в воздухе.

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Норвежец упал на склон на скорости более 100 км/ч.

После падения медики около получаса оказывали ему первую помощь. Норвежца госпитализировали на вертолете в больницу в Любляне и ввели в искусственную кому.

Смотрите видео падения Даниэля-Андре Танде

Сообщается, что состояние Танде стабильное. У норвежца сломана ключица и прокол легкого. Его жизни ничего не угрожает.

Менеджер сборной Норвегии сообщил, что Танде будет находиться в искусственной коме, как минимум, сутки, чтобы уменьшить стресс на его мозг.



Медики оказывают помощь Танде / Фото AP

Достижения Танде