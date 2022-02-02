Во время интервью у Алиева спросили о его конфликте с Ольгой Смородской. Она стала президентом футбольного клуба Локомотив в июле 2010 года, когда в команде как раз выступал Алиев.

По словам Алиева, конфликт возник тогда, когда Локомотив играл в квалификации Лиги Европы против швейцарской Лозанны. Перед первым матчем на выезде Алиев отпросился, чтобы поехать в Женеву к стоматологу. Однако, если дорога в одну сторону заняла у него час времени, то обратно он добирался уже 2,5 часа.

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И за время отсутствия Алиева в команду приехала Смородская. "Пришла королева", – описал это Алиев. Хотя его лично на этой встрече не было.

При этом Алиев скептически относился тогда к Смородской и ее должности. Так как в отличие от президентов украинских клубов, которые являются одновременно и собственниками, Смородская была назначена руководителем РЖД, в подчинении которого и находится Локомотив.

Когда у Алиева спросили, разбиралась ли Смородская в футболе, его ответ был довольно сексистским.

Да какой футбол? Ну как можно...? Мы же не лезем... Ну тебе будет жена готовить хорошее блюдо, которое она знает. А ты придешь и начнешь говорить – вот так вот надо делать. Точно так. Ну куда ты лезешь? Женщина должна стоять у плиты. Все. Домашний очаг, она должна управлять этим. А не футбольной командой, не парнями,

– заявил Алиев.

Конфликт со Смородской был связан и с деньгами. После того, как Локомотив вылетел из Лиги Европы после матчей с Лозанной, из зарплаты Алиева вычли 30 тысяч евро. Из-за этого он начал еще больше конфликтовать со Смородской, и в начале 2011 года попросил, чтобы его отпустили в Динамо. В марте 2011 года он снова стал игроком киевского клуба.

Что касается Смородской, то Локомотив при ее руководстве лишь однажды завоевал бронзовые медали чемпионата России и выиграл кубок страны.