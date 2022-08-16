Жена Усика: Мне обещали сорвать машину, если я не сниму флажок

Екатерина рассказала, что в ее автомобиле постоянно находился украинский флаг. Это не понравилось некоторым из ее знакомых с полуострова. Ей начали угрожать.

Читайте также Реванш Усик – Джошуа: организаторы сменили трансляторов в Украине – где смотреть онлайн

"Я всегда ездила в Крыму за рулем. У меня всегда был украинский флаг, не снимала его принципиально. Машина была на киевских номерах. Мне обещали сорвать машину, если я не сниму флажок.

Говорили: "А ты не узнаешь, кто ее сорвал". Говорю: "А как я не узнаю, если ты мне сказал?"

Я уехала, когда поняла, что Лиге (старшая дочь) нужно в школу. В Крыму точно нет, будущего на оккупированной территории нет – я убеждаюсь в этом постоянно", – рассказала Екатерина.

"В последний раз мы были там 6 февраля – перед войной"

В последний раз Александр вместе с женой были в Крыму 6 февраля 2022 года. Однако там они не чувствуют себя, как дома. По словам Екатерины, жизнь на оккупированном полуострове значительно изменилась.

"В последний раз мы были там 6 февраля – перед войной. Я встала утром и говорю: "Саш, уехали в Крым". Мы почти три года там не были. Он говорит: "Ну как, в смысле?" И мы уехали.

Я не смогла бы там жить. Это просто дно. С новыми дорогами, которые они построили для своих танков. Люди – штора. Санкции минимальны там, но это чувствуется так. Я не смогла бы там жить. Я с 14 года в Крыму не чувствовала себя дома вообще. Прожила там 27 лет и чувствовала себя как в гостях. А по приезде в Киев было ощущение, что я вернулась домой", – сказала жена Усик.

"Расправой" за украинский флаг Екатерине угрожал владелец автомойки недалеко от ее дома.

Это автомойка какая-то – часто мыла машину недалеко от дома. Просто подошел директор автомойки – серьезный человек, сам понимаешь. Говорит: "Кать, ко мне подходили люди и сказали, что если ты не снимешь флажок – тебе взорвут машину,

– добавила Екатерина Усик.

Обратите внимание! 20 августа состоится реванш Усик – Джошуа. Бой будет принимать Саудовская Аравия, город Джидда.

На каком языке общаются в семье Усика