Дружина Усика: Мені обіцяли зірвати машину, якщо я не зніму прапорець

Катерина розповіла, що у її автомобілі постійно був український прапор. Це не сподобалося декому з її знайомих з півострова. Їй почали погрожувати.

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"Я завжди їздила в Криму за рулем. У мене завжди був український прапор, не знімала його принципіально. Машина була на київських номерах. Мені обіцяли зірвати машину, якщо я не зніму прапорець.

Казали: "А ти не дізнаєшся, хто її зірвав". Кажу: "А як я не дізнаюсь, якщо ти мені сказав?"

Я поїхала, коли зрозуміла, що Лізі (старша донька) потрібно в школу. В Криму точно ні, майбутнього на окупованій території немає – я переконуюсь в цьому постійно", – розповіла Катерина.

"Останній раз ми були там 6 лютого – перед війною"

Востаннє Олександр разом з дружиною були в Криму 6 лютого 2022 року. Однак, там вони не почуваються, як вдома. За словами Катерини, життя на окупованому півострові значно змінилося.

"Останній раз ми були там 6 лютого – перед війною. Я встала зранку і кажу: "Саш, поїхали в Крим". Ми майже три роки там не були. Він каже: "Ну як, в сенсі?" І ми поїхали.

Я б не змогла там жити. Це просто дно. З новими дорогами, які вони набудували для своїх танків. Люди – штора. Санкції мінімальні там, але це відчувається так. Я б не змогла там жити. Я з 14-го року в Криму не почувала себе вдома взагалі. Прожила там 27 років і почувалась, як в гостях. А по приїзді в Київ було відчуття, наче я повернулась додому", – сказала дружина Усик.

"Розправою" за український прапор Катерині погрожував власник автомийки неподалік її будинку.

Це автомийка якась – я часто мила машину недалеко від дому. Просто підійшов директор автомийки – серйозна людина, сам розумієш. Каже: "Кать, до мене підходили люди й сказали, що якщо ти не знімеш прапорець – тобі підірвуть машину,

– додала Катерина Усик.

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