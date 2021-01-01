Ведущие боксеры Украины Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили украинцев с Новым годом. Боксеры записали видеообращение к болельщикам.

Поздравления Усика и Ломаченко

Обращение Усика и Ломаченко появилось на общей странице боксеров в инстаграме lomus_official.

К слову Ломаченко назвал имя желаемого соперника после фиаско от Лопеса

Усик пожелал в 2021 году стараться находить моменты для улыбок и быть рядом с семьей.

Радуйтесь малому и вы получите большое,

сказал Усик.

В то же время Ломаченко призвал делать как можно больше добрых дел.

"Закончился 2020-й год. Пусть он и не был самым простым – любые трудности можно преодолеть. Давайте ценить хорошие моменты нашей жизни и делать больше добрых дел. Да хранит вас Господь! С Новым годом!", – сказал Ломаченко.