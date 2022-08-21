Трогательная встреча Усика с женой на ринге после победы над Джошуа: щемящие фото

В ночь с 20 на 21 августа Усику удалось успешно защитить чемпионские титулы. Александр во второй раз подряд победил Энтони Джошуа по судейским запискам, но на этот раз было очень нервно.

Переміг на очах найрідніших

Боксеры вторично провели на ринге весь путь – 12 раундов. Но на этот раз преимущество Александра Усика не было столь существенным. В некоторых раундах Джошуа явно доминировал над украинцем. К счастью, судьи были на стороне нашего боксера, пишет 24 канал.

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Двое из трех отдали очки в пользу Усика. Ими стали украинец Виктор Фесечко и Глен Фельдман из США –116:112 и 113:115 соответственно. Только британский судья поддержал земляка – 115:113.

Джошуа не удалось взять реванш с сентябрьского поражения годичной древности. Во время оглашения результатов Усик не смог удержать слова, обернувшись сине-желтым флагом. Также Александр вместе с соперником закутались в украинский флаг. Но эти два момента не были наиболее трогательными.

После этого поздравить Александра с победой на ринг вышла его жена Екатерина, которая не сдержала слез во время первой встречи после окончания боя. Такая поддержка на трибунах лишь добавила Усику сил и энергии, чтобы вырвать победу в драматическом поединке.

На поясе на шортах Усика было написано женское имя "Екатерина", посвященное как раз его жене.



Первая встреча супругов Усиков после реванша / Коллаж Трибуна

Напомним, что Александр вместе с супругой воспитывают троих детей – Елизавета, Кирилла и Михаила.