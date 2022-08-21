Переміг на очах найрідніших

Боксеры вторично провели на ринге весь путь – 12 раундов. Но на этот раз преимущество Александра Усика не было столь существенным. В некоторых раундах Джошуа явно доминировал над украинцем. К счастью, судьи были на стороне нашего боксера, пишет 24 канал.

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Двое из трех отдали очки в пользу Усика. Ими стали украинец Виктор Фесечко и Глен Фельдман из США –116:112 и 113:115 соответственно. Только британский судья поддержал земляка – 115:113.

Джошуа не удалось взять реванш с сентябрьского поражения годичной древности. Во время оглашения результатов Усик не смог удержать слова, обернувшись сине-желтым флагом. Также Александр вместе с соперником закутались в украинский флаг. Но эти два момента не были наиболее трогательными.

После этого поздравить Александра с победой на ринг вышла его жена Екатерина, которая не сдержала слез во время первой встречи после окончания боя. Такая поддержка на трибунах лишь добавила Усику сил и энергии, чтобы вырвать победу в драматическом поединке.

Любопытно! На поясе на шортах Усика было написано женское имя "Екатерина", посвященное как раз его жене.



Первая встреча супругов Усиков после реванша / Коллаж Трибуна

Напомним, что Александр вместе с супругой воспитывают троих детей – Елизавета, Кирилла и Михаила.

К слову. В комментарии после поединка Усик рассказал, что следующее сражение хочет провести против Тайсона Фьюри за абсолют.