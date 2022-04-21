Дом после "визита" оккупантов

Жена Александра Усика Екатерина показала последствия нахождения российских оккупантов в их доме в Ворзеле Киевской области.

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Русский мир у меня дома! Судя по фото, они думали там жить долго и счастливо! ВДВ,

– написала она в своем инстаграмме.

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся домой. До этого боксер находился в Великобритании.

Боксер вступил в территориальную оборону Киевской области.

22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа.

Усик воспользовался возможностью и уехал из Украины. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.

Поединок Усик – Джошуа может состояться уже 23 июля.