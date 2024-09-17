Жена Усика отреагировала на его задержание в Польше

Екатерина Усик прокомментировала задержание боксера в аэропорту Кракова. Она заверила, что ничего криминального в этой ситуации нет.

Екатерина записала инстаграм-сториз, заверив, что с Александром Усиком, которого арестовали в аэропорту Кракова, все хорошо.

Смотрите также Джошуа признался, за кого будет болеть в битве Усик – Фьюри и готов ли встретиться с победителем

Комментарий жены Усика

24 Канал все еще ожидает комментарий от его промоутера Александра Красюка, однако Екатерина Усик уже успела сообщить, что его задержание не связано с каким-либо уголовным делом.

Все нормально, все в порядке! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального, всем спокойной ночи,

– написала жена Усика относительно его задержания.



Сториз Екатерины Усик / скриншот @usyk_kate1505

Напомним, что о задержании Усика вечером сообщил народный депутат Украины Жан Беленюк. Он также обнародовал видео, на котором видно, как Усика в наручниках ведут правоохранители.

Причины задержания украинского боксера пока неизвестны. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил Радио Свобода, что Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств.

Он также сказал, что Украина "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиона".