Все 93 участника заседания проголосовали за Шевченко. Не проголосовал только он сам.
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В украинских цветах: Шевченко поздравила жена
Шевченко опубликовал пост в своем инстаграме, где отметил развитие украинского футбола.
В комментариях к сообщению жена Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила своего мужа с новой должностью, написав, что гордится им.
"Горжусь тобой, Андрей", – написала она и добавила к своему комментарию два сердца в украинских цветах.
Комментарий жены Шевченко / Скриншот
Нововведения Шевченко
После того, как Шевченко был назначен на пост президента УАФ, он обнародовал программу развития украинского футбола, которая состоит из девяти ключевых направлений.
Одно из этих направлений – это прозрачность, которая предусматривает проведение аудита деятельности Украинской ассоциации футбола (УАФ) за последние девять лет. В рамках этой программы предусмотрено внедрение электронного документооборота и создание базы данных лиц, привлеченных к футбольной деятельности, а также создание единой структуры для сборных команд.
Программа развития футбола Шевченко
- Прозрачность
- Цифровизация
- Подготовка специалистов
- Развитие сборных
- Сотрудничество с клубами
- Реформа арбитража
- Посттравматическое восстановление
- Эффективный маркетинг
- Международное сотрудничество