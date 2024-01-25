Все 93 участника заседания проголосовали за Шевченко. Не проголосовал только он сам.

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В украинских цветах: Шевченко поздравила жена

Шевченко опубликовал пост в своем инстаграме, где отметил развитие украинского футбола.

В комментариях к сообщению жена Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила своего мужа с новой должностью, написав, что гордится им.

"Горжусь тобой, Андрей", – написала она и добавила к своему комментарию два сердца в украинских цветах.



Комментарий жены Шевченко / Скриншот

Нововведения Шевченко

После того, как Шевченко был назначен на пост президента УАФ, он обнародовал программу развития украинского футбола, которая состоит из девяти ключевых направлений.

Одно из этих направлений – это прозрачность, которая предусматривает проведение аудита деятельности Украинской ассоциации футбола (УАФ) за последние девять лет. В рамках этой программы предусмотрено внедрение электронного документооборота и создание базы данных лиц, привлеченных к футбольной деятельности, а также создание единой структуры для сборных команд.

Программа развития футбола Шевченко