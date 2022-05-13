Все у руках донецького клубу

Дружина Андрія Пятова дала велике інтерв'ю Олександру Денисову. У відкритій розмові Юлія розповіла про можливе закінчення кар'єри її чоловіка та що змусить Андрія покинути донецький Шахтар.

Дивіться також До зустрічі на "Донбас Арені", – Динамо зворушливо відповіло на привітання Шахтаря

За її словами, Пятов далі тішитиме фанатів своєю грою у рамці воріт.

Андрій каже: "У мене є порох у порохівницях, я готовий працювати",

– сказала Юлія.

Доля футболіста у Шахтарі залежить від самого донецького клубу. Наразі складно гадати, яким буде майбутнє українських футболістів. Немає відповіді, чи стартуватиме новий сезон-2022/2023, хто та як буде грати.

Дружина голкіпера розповіла, що буде просити чоловіка шукати іншу команду, якщо у Шахтарі дадуть зрозуміти, що клуб більше не буде виступати у чемпіонаті. Однак таке рішення буде дуже болючим, адже родина Пятов аж ніяк не хоче прощатись із донецьким клубом, який став для неї вже рідним.

Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, іншого у садок. Нам треба працювати, я не працюю, але я готова це робити,

– розповіла Юлія Пятова.

Нагадаємо, що сезон-2021/2022 в УПЛ був достроково закінчений через війну в Україні. Шахтар завершив перше коло у статусі лідера, випередивши найближчого суперника, яким було Динамо, на два очки.

Деталі! Контракт Пятова з Шахтарем розрахований до кінця червня 2023-го.

Кар'єра Андрія Пятова у Шахтарі