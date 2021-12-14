Жена Марлоса показала, как бразилец покидал Украину с кучей чемоданов: грустное фото
14 декабря 2021 , 19:54Читати новину українською
Источник:инстаграм жены Марлоса
Полузащитник донецкого Шахтера Марлос покинул команду. 33-летний футболист не подписал новый контракт. Действующее соглашение истекало 31 декабря.
Жена 33-летнего уроженца Бразилии разместила в инстаграме кадры отъезда семьи из Украины. На фотографии Марлос загружает вещи в автобус Шахтера. Чемоданов, к слову, было немало – лишь в кадре оказалось больше 10-ти.
О главном Марлос официально покинул Шахтер
"Спасибо, Шахтер", – написала жена игрока.
Карьера Марлоса в Украине: что известно
- Марлос перешел в Шахтер из харьковского Металлиста в 2014-м году. Вместе с "горняками" хавбек завоевал 12 трофеев – четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.
- Всего игрок провел за дончан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.
- Стоит отметить, что Марлос имеет украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.