Жена Марлоса показала, как бразилец покидал Украину с кучей чемоданов: грустное фото

14 декабря 2021 , 19:54
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Источник:

инстаграм жены Марлоса

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос покинул команду. 33-летний футболист не подписал новый контракт. Действующее соглашение истекало 31 декабря.

Жена 33-летнего уроженца Бразилии разместила в инстаграме кадры отъезда семьи из Украины. На фотографии Марлос загружает вещи в автобус Шахтера. Чемоданов, к слову, было немало – лишь в кадре оказалось больше 10-ти.

О главном Марлос официально покинул Шахтер

"Спасибо, Шахтер", – написала жена игрока.

Карьера Марлоса в Украине: что известно

  • Марлос перешел в Шахтер из харьковского Металлиста в 2014-м году. Вместе с "горняками" хавбек завоевал 12 трофеев – четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.
  • Всего игрок провел за дончан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.
  • Стоит отметить, что Марлос имеет украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.
Автор: Юрій Семенюк