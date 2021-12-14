Жена 33-летнего уроженца Бразилии разместила в инстаграме кадры отъезда семьи из Украины. На фотографии Марлос загружает вещи в автобус Шахтера. Чемоданов, к слову, было немало – лишь в кадре оказалось больше 10-ти.

О главном Марлос официально покинул Шахтер

"Спасибо, Шахтер", – написала жена игрока.

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