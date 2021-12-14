Дружина 33-річного уродженця Бразилії розмістила в інстаграмі кадри від'їзду сім'ї з України. На світлині Марлос завантажує речі в автобус Шахтаря. Валіз, до слова, було чимало – лише в кадрі опинилося більше 10-ти.

Про головне Марлос офіційно покинув Шахтар

"Дякуємо, Шахтар", – написала дружина гравця.

Кар'єра Марлоса в Україні: що відомо