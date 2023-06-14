Закулисье интереснее футбола: Вирт без цензуры разнесла Верес и пообещала "в'**ать" Поворознюку

Жена украинского тренера не сдерживала своих эмоций после грустных новостей. Женщина высказала все, что думает о ровненском коллективе.

Светлана Вирт жестко отреагировала на уход своего мужа из тренерского мостика Вереса. Больше всего досталось блоггеру Дмитрию Поворознюку и его жене.

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Эмоции не угасают

Пассия уже экстренера ровенского коллектива Юрия Вирта разошлась не на шутку. На странице в фейсбуке болельщиков "народного клуба" женщина сначала поздравила Верес с тем, что команде удалось победить Металлург (6:2) в двухматчевом противостоянии и сохранить прописку в УПЛ. Однако, несмотря на такой успех, Юрия Вирта все же выперли из команды, что конечно же, совсем не понравилось его жене, которая считает такое развитие событий не логичным. Сам же тренер сразу после отставки высказался, что ему "запихали нож в спину" в клубе.

Во время обсуждения фанаты в комментариях успеха Вереса Светлана решила прямо говорить о том, что она думает о ровненском коллективе. В частности, она отметила у своего поздравления профили представителей "народного клуба", а именно президента команды Ивана Надеина и блоггера Дмитрия Поворознюка. Вирт очертила данных персон смайликами, у Надеина она поставила эмодзы с улыбкой, а у Поворознюка – клоуна.

Женщина явно не была довольна присутствием Дмитрия в команде, который с 2020-го года снимал сериал о своем "родном" Вересе, где в кадр порой попадали скандальные ситуации, которые обычно не хочется показывать вообще. Впоследствии Светлана решила отключить весь этикет и начала всем чем можно поливать ровенский коллектив, в частности, Вирт отметила "цирковую" трансферную кампанию Вереса и "причастных к клубу бл*дей-гендиров" и отметила, что на работу должны брать профессионалов, а не любителей.

Претензии Вирт / Болельщики НР Верес

Также супруга экстренера ровенского клуба решила отдельно обратиться в пассию Дмитрия Поворознюка Юлии. Светлана несколько раз обозвала женщину, назвав ее "гнидой" и "курвью", которая "сдала все руководство". Вирт отметила, что хотела, чтобы Поворознюк просмотрела ее сообщение. Завершила свою "спеку" Светлана тем, что пообещала "в'**ать" Юлии и Дмитрию так, "что они запомнят на всю жизнь".

Угрозы Вирт / Болельщики НР Верес