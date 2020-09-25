В Турции жену бывшего игрока сборной Эмре Ашика обвинили в организации покушения на жизнь. Еще один подозреваемый по этому делу – ее любовник.

Ягмур Ашик предложила киллеру 10 миллионов турецких лир (1,3 миллиона долларов) за убийство экс-футболиста. Также она попросила убийцу найти надежное место, где можно было бы спрятать тело, пишет Hürriyet Daily News.

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Сначала женщина предложила убить своего мужа своему любовнику Эрде Сунгуру. Но тот отказался. Вместо этого предложил это сделать мужчине, с которым вместе сидел в тюрьме. Тот отбывал наказание за убийство трех человек.

Издание отмечает, что Ягмур Ашик передала киллеру пистолет, из которого тот должен был убить Эмре Ашика. Однако все в последний момент сорвалось, когда киллер сообщил об этом самому Эмре Ашику.

Дело в отношении Ягмур Ашик и ее любовника Эрде Сунгуру сейчас рассматривается в суде.

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