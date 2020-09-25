Жена экс-игрока сборной Турции Эмре Ашика заказала его убийство за 1,3 миллиона долларов
В Турции жену бывшего игрока сборной Эмре Ашика обвинили в организации покушения на жизнь. Еще один подозреваемый по этому делу – ее любовник.
Ягмур Ашик предложила киллеру 10 миллионов турецких лир (1,3 миллиона долларов) за убийство экс-футболиста. Также она попросила убийцу найти надежное место, где можно было бы спрятать тело, пишет Hürriyet Daily News.
Заслуживающее внимания Футбольного арбитра Даниэле Де Сантиса жестоко убили в Италии
Сначала женщина предложила убить своего мужа своему любовнику Эрде Сунгуру. Но тот отказался. Вместо этого предложил это сделать мужчине, с которым вместе сидел в тюрьме. Тот отбывал наказание за убийство трех человек.
Издание отмечает, что Ягмур Ашик передала киллеру пистолет, из которого тот должен был убить Эмре Ашика. Однако все в последний момент сорвалось, когда киллер сообщил об этом самому Эмре Ашику.
Дело в отношении Ягмур Ашик и ее любовника Эрде Сунгуру сейчас рассматривается в суде.
Что стоит знать об Эмре Ашика
- Турецкий футболист выступал на позиции защитника
- Всю карьеру провел в Турции, сыграв в трех главных стамбульских клубах – "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ".
- Сыграл 34 матча за сборную Турции.
- Эмре Ашик и Ягмур поженились в 2012 году. У пары трое детей. Они до сих пор женаты.
- После окончания футбольной карьеры Эмре Ашик занялся строительным бизнесом.