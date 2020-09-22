В Италии обнаружили убитым футбольного арбитра Даниэле Де Сантиса. Вместе с ним была убита и его подруга Элеонора Манта.

Убийство 33-летнего Даниэле Де Сантиса и его 30-летней девушки Элеоноры Манты произошло в городе Лечче в понедельник, 21 сентября, сообщает tuttosport.com.

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Тела обоих погибших обнаружили соседи, которые услышали громкие крики из квартиры. Элеонору нашли мертвой внутри квартиры, тогда как Даниэле нашли мертвым на лестнице между первым и вторым этажами. На телах погибших было много ножевых ранений.

Свидетели утверждают, что после криков, которые доносились из квартиры, видели мужчину, который бежал с места происшествия. Он был в черном, а на плечах у него был рюкзак.

Даниэле Де Сантис был футбольным арбитром в Италии. Он судил матчи Серии B и серии C. В целом провел около 130 матчей.