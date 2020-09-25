У Туреччині дружину колишнього гравця збірної Емре Ашика звинуватили у організації замаху на життя. Ще один підозрюваний у цій справі – її коханець.

Ягмур Ашик запропонувала кілеру 10 мільйонів турецьких лір (1,3 мільйона доларів) за вбивство ексфутболіста. Також вона попросила вбивцю знайти надійне місце, де можна було б заховати тіло, пише Hürriyet Daily News.

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Спочатку жінка запропонувала вбити свого чоловіка своєму коханцю Ерді Сунгуру. Але той відмовився. Натомість запропонував це зробити чоловіку, з яким разом сидів у тюрмі. Той відбував покарання за вбивство трьох людей.

Видання зазначає, що Ягмур Ашик передала кілеру пістолет, з якого той мав вбити Емре Ашика. Однак все в останній момент зірвалося, коли кілер повідомив про це самому Емре Ашику.

Справа щодо Ягмур Ашик та її коханця Ерді Сунгуру зараз розглядається в суді.

Що варто знати про Емре Ашика