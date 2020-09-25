Дружина ексгравця збірної Туреччини Емре Ашика замовила його вбивство за 1,3 мільйона доларів
У Туреччині дружину колишнього гравця збірної Емре Ашика звинуватили у організації замаху на життя. Ще один підозрюваний у цій справі – її коханець.
Ягмур Ашик запропонувала кілеру 10 мільйонів турецьких лір (1,3 мільйона доларів) за вбивство ексфутболіста. Також вона попросила вбивцю знайти надійне місце, де можна було б заховати тіло, пише Hürriyet Daily News.
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Спочатку жінка запропонувала вбити свого чоловіка своєму коханцю Ерді Сунгуру. Але той відмовився. Натомість запропонував це зробити чоловіку, з яким разом сидів у тюрмі. Той відбував покарання за вбивство трьох людей.
Видання зазначає, що Ягмур Ашик передала кілеру пістолет, з якого той мав вбити Емре Ашика. Однак все в останній момент зірвалося, коли кілер повідомив про це самому Емре Ашику.
Справа щодо Ягмур Ашик та її коханця Ерді Сунгуру зараз розглядається в суді.
Що варто знати про Емре Ашика
- Турецький футболіст, виступав на позиції захисника
- Всю кар'єру провів у Туреччині, зігравши у трьох головних стамбульських – "Фенербахче", "Галатасарай" та "Бешикташ".
- Зіграв 34 матчі за збірну Туреччини.
- Емре Ашик та Ягмур одружилися у 2012 році. У пари троє дітей. Вони досі одружені.
- Після закінчення футбольної кар'єри, Емре Ашик зайнявся будівельним бізнесом.