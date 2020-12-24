Инна Ярмоленко, жена 31-летнего вингера "Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко, показала фото с двухмесячным сыном Максимом.

Милое семейное фото она выложила на своей странице в инстаграме.

"Наш новенький", – подписала под снимком женщина, на котором позирует с малышом и мужем.

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Максим Ярмоленко родился 25-го октября.

Что известно о семействе Ярмоленко

Андрей женат на Инне Ярмоленко, которая по образованию специалист по международным отношениям и дипломатии. Максим – уже третий сын у пары. 22 мая 2013 года родился первенец – Иван, а 13 сентября 2015 года у него появился брат – Даниил.