Інна Ярмоленко, дружина 31-річного вінгера Вест Хема і збірної України Андрія Ярмоленка, показала фото з двомісячним сином Максимом.

Миле сімейне фото вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі.

"Наш новенький", – підписала під знімком жінка, на якому позує з малюком і чоловіком.

Дивіться також Чи розірве Ярмоленко контракт з "Вест Хемом": відповідь агента футболіста

Максим Ярмоленко народився 25-го жовтня.

Що відомо про сімейство Ярмоленків

Андрій одружений з Інною Ярмоленко, яка за освітою фахівець з міжнародних відносин та дипломатії. Максим – вже третій син у пари. 22 травня 2013 року народився первісток – Іван, а 13 вересня 2015 року у нього з'явився брат – Данило.