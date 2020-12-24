Дружина Ярмоленка вперше показала двомісячного сина: миле фото
Інна Ярмоленко, дружина 31-річного вінгера Вест Хема і збірної України Андрія Ярмоленка, показала фото з двомісячним сином Максимом.
Миле сімейне фото вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі.
"Наш новенький", – підписала під знімком жінка, на якому позує з малюком і чоловіком.
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Максим Ярмоленко народився 25-го жовтня.
Що відомо про сімейство Ярмоленків
Андрій одружений з Інною Ярмоленко, яка за освітою фахівець з міжнародних відносин та дипломатії. Максим – вже третій син у пари. 22 травня 2013 року народився первісток – Іван, а 13 вересня 2015 року у нього з'явився брат – Данило.
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