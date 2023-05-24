Родила под бомбами РФ, а теперь называет Крым "русским": дикий позор от жены известного вратаря

Елена Литовка попала в скандал под постом видео Владимира Зеленского. Еще год назад она родила девушку под российскими бомбами в Киеве, а теперь показывает пророссийскую позицию.

Украина уже девять лет героически защищает свою независимость от окупантов из России. Армия государства-террористки постоянно атакует украинские города ракетами, убивает мирное население и захватывает чужие территории.

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Началось все с Крыма в 2014 году, когда армия РФ аннексировала полуостров и "присоединила" его к своему государству. Впрочем, даже среди украинского населения есть идиоты, которые продолжают гнуть линию о якобы законном присоединении Крыма к России.

Пророссийские взгляды жены Игоря Литовки

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что РФ принесла в Крым деградацию и запущенность. Оно появилось в инстаграмме и, конечно же, вызвало интерес у пророссийского стада.

Среди него оказалась и жена украинского вратаря Игоря Литовки – Елена. В комментариях девушка высказала свое недалекое мнение о том, что народ Крыма вроде бы сам избрал быть частью России.

То есть, и крымчан нужно спасать? Крым вошел в состав РФ волей народа, а не военным путем. А если кому не нравится, может собрать вещи и уехать,

– написала Елена.



Скандальные комментарии Елены Литовки / "Крымский ветер"

Краткая память Литовки

Интересно, что позже Елена удалила свой комментарий под видео, но интернет ничего не забывает. Отметим, что год назад Литовка родила в Киеве девушку от футболиста. При этом сам Игорь в инстаграмме писал, что Елена рожала под звуки взрывов и бегала по бомбоубежищам.



Игорь Литовка о рождении дочери / скриншот

Похоже, что у жены игрока возникли проблемы с памятью. В тот момент Литовка выступал в Десне. Напомним, что черниговцы были вынуждены приостановить свое существование из-за уничтожения россиянами их стадиона.

Ответ Игоря Литовки

Сам вратарь решил не молчать на этот счет, а дать комментарий вместо жены. Он отмечает, что Елена "не то имела в виду" и их семья имеет исключительно проукраинские взгляды.

Моя жена – не публичный человек, поэтому я отвечу за нее. Был поражений и удивлен, даже не знаю, какие подобрать слова. Она не это имела ввиду, просто неправильно сформулировала свое мнение и при этом сразу удалила комментарий, чтобы написать новый. Но потом передумала и даже забыла об этом. Позже кто-то сделал скрин, начали искать в этих словах измену, подписали меня. Но хочу выяснить, что мы никогда не поддерживали страну-террористку.

Как его можно поддерживать, я даже не знаю. В 2014 году мы уехали из Крыма. Все оставили, хотя у меня был новый контракт с командой на четыре года. Когда началась анексия, мы покинули полуостров и начали свою жизнь с нуля. Как моя жена может поддерживать что-то связанное со страной-террористом, если она одна рожала практически в бомбоубежище? Моя вторая дочь вместе с моими родителями сидела под взрывами бомб в подвале в Чернигове. Они увиделись всего через неделю, а я вообще находился в Турции. Никто не зная, увидимся ли мы вообще.

Согласен, что те, как все это сделали, может вызвать резонанс. Я тоже, если бы не зная всей ситуации, возмутился бы. Но человек просто неправильно высказал свои мысли, а дальше все разнеслось по сети. Хочу принести извинения, если это кого-то обидело или кто-то неправильно все понял. Относительно того, чей Крым, здесь мнение однозначно. Крым был, есть и будет украинским. Это вообще не обсуждается в нашем отечестве. Мы верим в нашу победу и Украину. Слава Украины и слава ВСУ,

– отметил Литовка.

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В свое время еще до аннексии Крыма Игр играл за местные Таврию и Севастополь. Сейчас же 34-летний вратарь продолжает карьеру в Андижане из Узбекистана.

Стоит знать. Елена Литовка родилась в Севастополе, некоторое время жила в Москве. После знакомства с Игорем перебралась в Крым. В начале апреля 2014 пара женилась. После аннексии Крыма они много раз посещали оккупированный полуостров, фотографиями Елена делилась в инстаграмме.