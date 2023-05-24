Україна вже дев'ять років героїчно захищає свою незалежність від окупантів з Росії. Армія держави-терористки постійно атакує українські міста ракетами, вбиває мирне населення та захоплює чужі території.

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Почалось все із Криму у 2014 році, коли армія РФ анексувала півострів та "приєднала" його до своєї держави. Втім навіть серед українського населення є ідіоти, які продовжують гнути лінію про начебто законне приєднання Криму до Росії.

Проросійські погляди дружини Ігоря Литовки

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що РФ принесла в Крим деградацію та занедбаність. Воно з'явилось в інстаграмі і, звичайно ж, викликало зацікавленість у проросійського стада.

Серед нього опинилась і дружина українського воротаря Ігора Литовки – Олена. У коментарях дівчина висловила свою недалеку думку щодо того, що народ Криму начебто сам обрав бути частиною Росії.

Тобто і кримчан потрібно рятувати? Крим увійшов до складу Росії волею народу, а не військовим шляхом. А якщо кому не подобається, може зібрати речі і поїхати,

– написала Олена.



Скандальні коментарі Олени Литовки / "Кримський вітер"

Коротка пам'ять Литовки

Цікаво, що пізніше Олена видалила свій коментар під відео, але інтернет нічого не забуває. Відзначимо, що всього рік тому Литовка народила у Києві дівчину від футболіста. При цьому сам Ігор в інстаграмі писав, що Олена народжувала під звуки вибухів та бігала по бомбосховищам.



Ігор Литовка про народження доньки / скріншот

Та схоже, що у дружини гравця виникли проблеми з пам'яттю. На той момент Литовка виступав у Десні. Нагадаємо, що чернігівці були змушена призупинити своє існування через знищення росіянами їх стадіону.

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Свого часу ще до анексії Криму Ігор грав за місцеві Таврію та Севастополь. Зараз же 34-річний воротар продовжує кар'єру у Андіжані з Узбекистану.

Варто знати. Олена Литовка народилась у Севастополі, якийсь час жила у Москві. Після знайомства з Ігорем перебралась назад в Крим. На початку квітня 2014-го пара одружилась. Після анексії Криму вони багато разів відвідували окупований півострів, фотографіями Олена ділилась в інстаграмі.