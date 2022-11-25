При этом возрождение клуба возможно уже даже в сезоне 2023-2024. Впрочем, для этого есть ряд необходимых предпосылок.
Также интересно Ингулец определился с главным тренером: команду возглавит легенда Днепра
При каких условиях Десна может возродиться
Президент признался, что решения по следующему сезону в клубе еще нет. Для этого должен произойти целый ряд событий.
Главное из них – победа Украины в войне с агрессором. После этого необходимо начать строительство академии, собрать команду – не только футболистов, но и обслуживающего их персонала.
– объяснил Владимир Левин.
Кроме того, он поблагодарил Вооруженные Силы Украины за их героизм и в частности за освобождение Черниговской области. Мол, это была одна из первых серьезных побед на войне и очень положительно повлияла на моральный дух украинцев.
Рябоконь в ВСУ
Также президент Десны рассказал и об Александре Рябоконе, который тренировал клуб в течение 10 лет – с 2012 по 2022 год. После полномасштабного вторжения России тренер присоединился к терробороне ВСУ.
С Рябоконем в последний раз общались где-то два с половиной месяца назад. Вступление в терроборону – серьезный и мудрый шаг с его стороны. Я его полностью поддерживаю,
– рассказал Владимир Левин.
Резюмируя, он отметил, что если удастся запустить академию, то на возрождение клуба уйдет около 3 месяцев. Президент уверяет: на самом деле это не очень сложный процесс.
Черниговская Десна
- У Десны довольно богатая футбольная история в Украине. Клуб создан еще в 1960 году и начал выступления в чемпионате СССР. Наибольшим достижением в советское время было участие в 1/8 финала кубка СССР.
- За время украинской независимости клуб имеет три победы во Второй лиге (1996-1997, 2005-2006 и 2012-2013 годы), серебро и бронзу Первой лиги (2016-2017 и 2017-2018 годы соответственно) и четвертое место в УП 2019-2020).
- Благодаря последнему достижению команда смогла сыграть в квалификации Лиги Европы, но в групповой этап не пробилась.