Футболист сообщил об этом в соцсетях, отметив, что его супруга Елена рожала в центре Киева "под звуки взрывов бомб и сирен".

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"Сегодня в 9:07 в Киеве под звуки взрывов бомб и сирен родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама – настоящий герой! Все время бегая от бомбоубежища к палате, она, сдерживая волнение и панику, оставалась совсем одна в центре нашей столицы.

Любимая, я благодарю тебя за дочь. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию. Мира всем", – написал Литовка.

Вес новорожденной составил 3 160 граммов, рост – 53 см.

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