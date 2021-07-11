МакГрегор выругался на жену Порье

Ирландец сломал ногу в конце первого раунда главного события UFC 264. Ему присудили техническое поражение, после чего он дал интервью в октагоне.

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МакГрегор решил обратиться к жене Дастина Порье.

Твоя жена пишет мне в личные сообщения! Эй, крошка, напиши еще раз, пообщаемся! Жду тебя на вечеринке, в ночном клубе, крошка. С*ка ты неверная!,

– сказал Конор.

В ответ Джулия, жена Порье, показала Конору средний палец.

МакГрегор во второй раз проиграл Порье