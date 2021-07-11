МакГрегор выругался на жену Порье
Ирландец сломал ногу в конце первого раунда главного события UFC 264. Ему присудили техническое поражение, после чего он дал интервью в октагоне.
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МакГрегор решил обратиться к жене Дастина Порье.
Твоя жена пишет мне в личные сообщения! Эй, крошка, напиши еще раз, пообщаемся! Жду тебя на вечеринке, в ночном клубе, крошка. С*ка ты неверная!,
– сказал Конор.
В ответ Джулия, жена Порье, показала Конору средний палец.
МакГрегор во второй раз проиграл Порье
- Ирландский боец во второй раз подряд проиграл Дастину Порье. Предыдущий бой состоялся в начале 2021 года и Дастин нокаутировал Конора в первом раунде.
- В третьем поединке МакГрегор хотел взять реванш. МакГрегор агрессивно начал бой и доминировал. Но в конце первого раунда ирландец досадно сломал ногу.
- Для МакГрегора это уже шестое поражение в карьере.