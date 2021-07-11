МакГрегор вилаявся на дружину Пор'є
Ірландець зламав ногу в кінці першого раунду головної події UFC 264. Йому присудили технічну поразку, після чого він дав інтерв'ю в октагоні.
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МакГрегор вирішив звернутися до дружини Дастіна Пор'є.
Твоя дружина пише мені в особисті повідомлення! Гей, крихітко, напиши ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на вечірці, у нічному клубі, крихітко. С*ка ти зрадлива!,
– сказав Конор.
У відповідь Джулія, дружина Пор'є, показала Конору середній палець.
МакГрегор вдруге програв Пор'є
- Ірландський боєць вдруге поспіль програв Дастіну Пор'є. Попередній бій відбувся на початку 2021 року й Дастін нокаутував Конора у першому раунді.
- У третьому поєдинку МакГрегор хотів взяти реванш. МакГрегор агресивно розпочав бій і домінував. Але наприкінці першого раунду ірландець прикро зламав ногу.
- Для МакГрегора це вже шоста поразка в кар'єрі.