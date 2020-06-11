Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести третий бой с Деонтеем Уайлдером на Рождество. Боксера не устраивает эта дата, он боится потерять жену.

Промоутеры планируют организовать очередной мегафайт на католическое Рождество. Фьюри против такой даты и не согласится боксировать в этот день, потому что боится потерять свою жену, цитирует боксера mirror.co.uk.

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Опасения Фьюри

По словам спортсмена, информация о бое на Рождество появилась в нескольких изданиях. Британец религиозный человек и хочет провести его в семейном кругу.

Боксер подчеркнул, что семья для него на первом месте. Затем идет карьера и спорт в целом. Деньги для него не так важны.

Он считает, что бой можно устроить в любой из других 364 дней. Фьюри не прочь провести бой в 20-х числах декабря, но не на Рождество. Чемпион мира считает, что для него все может закончиться разводом с женой.

Фьюри – Уайлдер: главное