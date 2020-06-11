Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести третій бій з Деонтеєм Уайлдером на Різдво. Боксера не влаштовує ця дата, він боїться втратити дружину.

Промоутери планують організувати черговий мегафайт на католицьке Різдво. Ф'юрі проти такої дати та не погодиться боксувати в цей день, тому що боїться втратити свою дружину, цитує боксера mirror.co.uk.

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Побоювання Ф'юрі

За словами спортсмена, інформація про бій на Різдво з'явилася у декількох виданнях. Британець є релігійною людиною та хоче провести його у сімейному колі.

Боксер підкреслив, що сім'я для нього на першому місці. Потім знаходиться кар'єра та спорт в цілому. Гроші для нього не є такими важливими.

Він вважає, що бій можна влаштувати в будь-який з інших 364 днів. Ф'юрі не проти провести бій у 20-х числах грудня, але не на Різдво. Чемпіон світу вважає, що для нього все може закінчитися розлученням з дружиною.

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