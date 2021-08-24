Специалист заменит Александра Петракова, который стал исполняющим обязанности наставником национальной сборной Украины.

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Езерский будет совмещать работу в сборных U-17/18 и U-19.

Когда Езерский приступит к работе

Учебно-тренировочный сбор и два товарищеских поединка с участием этой сборной запланированы на период с 30 августа по 7 сентября. Вся эта работа будет посвящена подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6-го по 12 октября.

Там, помимо команды хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная из тех, что займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации.

Там будут выступать 28 сборных, разбитых на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.