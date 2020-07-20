Непобедимый Мейвезер возвращается: известен соперник американца
Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) проведет выставочный бой против 40-летнего Такаши Учиямы. Японец считается серьезным соперником, который на пике карьеры был чемпионом мира в первом легком весе.
Хотя бой будет иметь характер выставочного, а не официально, но обещает быть не менее интересным. Кандидатуру Учиямы подтвердил глава промоушена Rizin Нобуюки Сакакибара, сообщает eFight.
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Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер давно интриговал фотографиями о возвращении на ринг.
Что известно о японском боксере
40-летний Такаши Учияма (24-2-1, 20 КО) – регулярный чемпион мира по версии WBA (2010/15) и чемпион мира по версии WBA super (2015/16) во втором полулегком весе. Последние поединки на профессиональном ринге он провел в 2016 году, дважды проиграв панамцу Хесрилу Корралесу.
Флойд Мейвезер: главное
- Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Напомним, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.
- Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.