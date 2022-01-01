Желаю только побед, трофеев и удачи, – Миколенко трогательно попрощался с Динамо

Виталий Миколенко в первый день нового 2022 года сменил клубную прописку. Теперь уже бывший футболист Динамо будет выступать в Англии за Эвертон. Защитник попрощался с динамовской семьей.

Миколенко объявил о новом этапе в карьере

Миколенко в своем инстаграме опубликовал видео лучших моментов в Динамо. Игрок отметил, что в Киеве он был счастлив с первого дня в Академии.

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"Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское Динамо, в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии до последнего матча в футболке любимого клуба", – написал Миколенко.

Футболист поблагодарил президента Динамо Игоря Суркиса, партнеров по команде и главного тренера Мирчу Луческу.

Отдельная благодарность каждому болельщику Динамо, всем, кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи,

– заявил футболист.

Миколенко отметил, что хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

"У меня как игрока есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге. Для меня это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь", – резюмировал защитник.



Миколенко перешел в Эвертон