Руководство "Арсенала" выполнило одно из требований наставника лондонской команды Микеля Артеты по усилению защиты. Центральный защитник Габриэл Магальяес перешел в "Арсенал" из французского "Лилля".

О трансфере Магальяеса "Арсенал" объявил 1 сентября на своем официально сайте. Английский клуб не уточняет детали контракта.

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По данным портала Transfermarkt, 22-летний игрок заключил 5-летнее соглашение с клубом. Он будет выступать под 6-м номером.

Сообщалось, что "канониры" заплатили за бразильца 26 миллионов евро.

"Арсенал" охотился за украинцем Матвиенко

Еще зимой трансферной целью лондонцев был игрок сборной Украины Николай Матвиенко.

"Канониры" отказались покупать защитника "Шахтера" из-за завышенной суммы. Сообщалось, что "Шахтер" стремился получить около 30 миллионов евро.

Агент Олег Смалийчук, который якобы занимался переходом Матвиенко, обвинил в срыве трансфера менеджмент "Шахтера".

Тогда генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскрыл детали переговоров. С его слов стало понятно, что "Арсенал" хотел арендовать Матвиенко.