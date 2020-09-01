А как же Матвиенко? "Арсенал" официально купил защитника за круглую сумму
Руководство "Арсенала" выполнило одно из требований наставника лондонской команды Микеля Артеты по усилению защиты. Центральный защитник Габриэл Магальяес перешел в "Арсенал" из французского "Лилля".
О трансфере Магальяеса "Арсенал" объявил 1 сентября на своем официально сайте. Английский клуб не уточняет детали контракта.
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По данным портала Transfermarkt, 22-летний игрок заключил 5-летнее соглашение с клубом. Он будет выступать под 6-м номером.
Сообщалось, что "канониры" заплатили за бразильца 26 миллионов евро.
"Арсенал" охотился за украинцем Матвиенко
Еще зимой трансферной целью лондонцев был игрок сборной Украины Николай Матвиенко.
"Канониры" отказались покупать защитника "Шахтера" из-за завышенной суммы. Сообщалось, что "Шахтер" стремился получить около 30 миллионов евро.
Агент Олег Смалийчук, который якобы занимался переходом Матвиенко, обвинил в срыве трансфера менеджмент "Шахтера".
Тогда генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскрыл детали переговоров. С его слов стало понятно, что "Арсенал" хотел арендовать Матвиенко.