Керівництво "Арсеналу" виконало одну з вимог наставника лондонської команди Мікеля Артети щодо підсилення захисту. Центральний оборонець Габріел Магальяєс перейшов в "Арсенал" з французького "Лілля".

Про трансфер Магальяєса "Арсенал" оголосив 1-го вересня на своєму офіційно сайті. Англійський клуб не уточнює деталі контракту.

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За даними порталу Transfermarkt, 22-річний гравець уклав 5-річну угоду з клубом. Він буде виступати під 6-м номером.

Повідомлялося, що "каноніри" заплатили за бразильця 26 мільйонів євро.

"Арсенал" полював за українцем Матвієнком

Ще взимку трансферною ціллю лондонців був гравець збірної України Микола Матвієнко.

"Каноніри" відмовилися купувати захисника "Шахтаря" через завищену суму. Повідомлялося, що "Шахтар" прагнув отримати близько 30 мільйонів євро.

Агент Олег Смалійчук, який начебто займався переходом Матвієнка, звинуватив у зриві трансферу менеджмент "Шахтаря".

Тоді генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкрив деталі переговорів. З його слів стало зрозуміло, що "Арсенал" хотів орендувати Матвієнка.