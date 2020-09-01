Профессиональный боксер Тайсон Фьюри может провести бой реслинга. Эпатажный чемпион мира по версии WBC, бросил вызов реслеру Дрю Маккинтайру.

Тайсон Фьюри рассказал, что готов к бою за чемпионский титул против Маккинтайра по правилам реслинга. Об этом сообщает BoxingScene.

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Можешь считать это официальным вызовом

32-летний Фьюри в присущем для себя стиле обратился к Маккинтайру, настоящая фамилия которого Галлоуэй. Он пообещал нокаутировать Дрю.

"Сидел и думал, кому бы мне теперь набить морду. И первым пришел на ум здоровенный Маккинтайр. Дрю, ты ведь что-то там варнякал в мой адрес, правильно? Так вот, чувак. С удовольствием поправлю твое лицо.

Можешь считать это официальным вызовом тебе, как чемпиону WWE. Я уже вырубил твоего друга Строумена. Без проблем нокаутирую и тебя", – сказал Фьюри.

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Чемпион WWE с ответом не замедлил. Маккинтайр пообещал одолеть Тайсона и сказал, что сделает это даже со сломанной челюстью.

"Я тебе так скажу, я не из бомжей, с которыми ты привык драться. И я не тяжелая груша, которая выходит в ринг за чеком и поражением. Даже со сломанной челюстью я легко выдержу с тобой 12 раундов бокса, ведь у тебя вместо кулаков подушки. Что ты на это скажешь, Король?", – сказал Маккинтайр.

Что такое реслинг?

Театрализованная спортивная борьба, сочетает элементы атлетизма, боевых искусств и театрального представления. WWE – это американская публичная компания, занимающаяся проведением мероприятий по реслингу.

Дебют Тайсона в реслинге