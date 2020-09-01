Професійний боксер Тайсон Ф'юрі може знову провести бій з реслінгу. Епатажний чемпіон світу за версією WBC кинув виклик реслеру Дрю Маккінтайру.

Тайсон Ф'юрі розповів, що готовий до бою за чемпіонський титул проти Маккінтайра за правилами реслінгу. Про це повідомляє BoxingScene.

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Можеш вважати це офіційним викликом

32-річний Ф'юрі у притаманному для себе стилі звернувся до Маккінтайра, справжнім прізвищем якого є Галловей. Він пообіцяв нокаутувати Дрю.

"Сидів і думав, кому б мені тепер набити морду. І першим прийшов на розум здоровенний Маккінтайр. Дрю, ти ж щось там варнякав на мою адресу, правильно? Так ось, чувак. Із задоволенням поправлю твоє обличчя.

Можеш вважати це офіційним викликом тобі, як чемпіону WWE. Я вже вирубав твого друга Строумена. Без проблем нокаутую і тебе", – сказав Ф'юрі.

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Чемпіон WWE з відповіддю не забарився. Маккінтайр пообіцяв здолати Тайсона і сказав, що зробить це навіть зі зламаною щелепою.

"Я тобі так скажу, я не з бомжів, з якими ти звик битися. І я не важка груша, яка виходить в ринг за чеком і поразкою. Навіть зі зламаною щелепою я легко витримаю з тобою 12 раундів боксу, адже у тебе замість кулаків подушки. Що ти на це скажеш, Король?", – сказав Маккінтайр.

Що таке реслінг? Театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави. WWE – це американська публічна компанія, що займається проведенням заходів з реслінгу.

Дебют Тайсона у реслінгу