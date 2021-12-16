Ждал 19 минут, чтобы назначить роковое пенальти: судья из Польши устроил "цирк" на поле
Источник:24 канал
Полуфинал Арабского Кубка ФИФА Катар – Алжир завершился скандалом. Его автором стал польский арбитр Шимон Марциняк.
Не футбол, а трагикомедия
В первой части матча национальные команды не определили фаворита противостояния – 0:0. Все забитые голы были после перерыва. Первыми повели в счете гости из Алжира.
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Счет 0:1 держался до компенсированного арбитром времени. Главный судья встречи из Польши Шимон Марциняк добавил к основному времени аж семь минут. Как раз на последней седьмой добавленной минуте Катар сравнял цифры на табло. Хозяева спаслись от поражения и перевели игру в овертайм.
Обе команды уже ждали свистка на короткий перерыв и морально готовили себя к двум 15-минутным дополнительным таймам. Но польский рефери думал иначе.
Пенальти, которое определило финалиста
Марциняк долго тянул со свистком. Никто не понимал, что происходит, когда на секундомере команды уже переиграли не 7 минут, а целых 16-ть. Именно на 106 минуте польский арбитр указал на 11 метров в штрафной Катара. К отметке подошел Белаиди и только с добивания смог переиграть голкипера хозяев.Спорный эпизод! Похоже, что польскому рефери нужны очки. Марциняк не увидел, что футболисты Алжира еще до удара начали движение к воротам соперника. Судья должен был указывать на повторное пенальти.
Лишь после этого эпизода Марциняк дал свисток, который возвестил о победе Алжира – 1:2. Команда стала финалистом турнира.
Кто такой Шимон Марциняк40-летний польский рефери. Судит матчи польской Экстраклясы с 2008 года, судья ФИФА с 1 января 2011 года. Работал на поединках Лиги Европы, в отборе чемпионата мира-2014 и молодежном чемпионате Европы-2015 и чемпионате Европы-2016. Евро-2020 пропустил из-за положительного теста на коронавирус.
Предвзятое судейство
Такие решения судьи вызвали целую гору критики со стороны футбольного сообщества. Кто-то обвиняет 40-летнего арбитра из Польши в предвзятом судействе, а кто-то в шутку пишет, что судья просто не хотел дотягивать матч до дополнительных таймов. Но команды и так сыграли 106 минут, а это уже начало второго тайма, если бы экстратаймы таки были
После этого странного судейства Марциняка могут отстранить от работы на будущих турнирах.К слову. Весь скандальный поединок можно посмотреть по ссылке. Вторым финалистом турнира стал Тунис, который в полуфинале переиграл Египет (1:0).