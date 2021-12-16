Девич: Никогда не жалел об этом

Марко Девич в апреле 2020 года официально завершил карьеру. Форвард рассказал о годе, изменившем его футбольную жизнь.

Вот так Украинский чемпион Европы Новиков сменил гражданство

Футболист летом 2008 года сменил сербское гражданство на украинское. Марко не жалеет, что тогда принял именно такое сложное решение.

Я сегодня с украинским паспортом чувствую себя очень хорошо. Украина меня приняла, дала возможности... Никогда не жалел об этом. Решение изменить гражданство было трудным, но правильным,

– сказал экс-форвард Металлиста.

"Я благодарен всем украинцам"

Впервые мнение об изменении паспорта пришло на ум Девичу еще при выступлениях в харьковском Металлисте. В сезоне-2007/2008, когда Марко стал лучшим бомбардиром УПЛ, а харьковчане взяли бронзовые медали.

Нападающий не вызвал интерес со стороны тренеров сборной Сербии. Тогда Красников спросил игрока, не думал ли он о смене гражданства. После долгих размышлений и разговоров с семьей футболист принял решение в пользу Украины.

Девич с теплотой вспоминает выступления за сине-желтую национальную команду. Марко с уважением относился к стране, где выступал, поэтому выучил и пел гимн Украины накануне игр.

В сборной Украины меня приняли отлично. Я благодарен всем украинцам за эту возможность. Меня еще в Сербии воспитали выкладываться на максимум. Пел гимн Украины 35 раз. Всегда были разговоры в прессе, умеет ли кто-нибудь петь. На видео можно посмотреть, что я пел гимн. И народу было приятно,

– рассказал натурализованный серб.

Карьера Девича в Украине