Не футбол, а трагикомедия

В первой части матча национальные команды не определили фаворита противостояния – 0:0. Все забитые голы были после перерыва. Первыми повели в счете гости из Алжира.

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Счет 0:1 держался до компенсированного арбитром времени. Главный судья встречи из Польши Шимон Марциняк добавил к основному времени аж семь минут. Как раз на последней седьмой добавленной минуте Катар сравнял цифры на табло. Хозяева спаслись от поражения и перевели игру в овертайм.

Обе команды уже ждали свистка на короткий перерыв и морально готовили себя к двум 15-минутным дополнительным таймам. Но польский рефери думал иначе.

Пенальти, которое определило финалиста

Марциняк долго тянул со свистком. Никто не понимал, что происходит, когда на секундомере команды уже переиграли не 7 минут, а целых 16-ть. Именно на 106 минуте польский арбитр указал на 11 метров в штрафной Катара. К отметке подошел Белаиди и только с добивания смог переиграть голкипера хозяев.

Спорный эпизод! Похоже, что польскому рефери нужны очки. Марциняк не увидел, что футболисты Алжира еще до удара начали движение к воротам соперника. Судья должен был указывать на повторное пенальти.

Лишь после этого эпизода Марциняк дал свисток, который возвестил о победе Алжира – 1:2. Команда стала финалистом турнира.

Кто такой Шимон Марциняк 40-летний польский рефери. Судит матчи польской Экстраклясы с 2008 года, судья ФИФА с 1 января 2011 года. Работал на поединках Лиги Европы, в отборе чемпионата мира-2014 и молодежном чемпионате Европы-2015 и чемпионате Европы-2016. Евро-2020 пропустил из-за положительного теста на коронавирус.

Предвзятое судейство

Такие решения судьи вызвали целую гору критики со стороны футбольного сообщества. Кто-то обвиняет 40-летнего арбитра из Польши в предвзятом судействе, а кто-то в шутку пишет, что судья просто не хотел дотягивать матч до дополнительных таймов. Но команды и так сыграли 106 минут, а это уже начало второго тайма, если бы экстратаймы таки были

После этого странного судейства Марциняка могут отстранить от работы на будущих турнирах.

К слову. Весь скандальный поединок можно посмотреть по ссылке. Вторым финалистом турнира стал Тунис, который в полуфинале переиграл Египет (1:0).