Не футбол, а трагікомедія

У першій частині матчу національні команди не визначили фаворита протистояння – 0:0. Усі забиті голи були по перерві. Першими повели у рахунку гості з Алжиру.

Цікаво Співав гімн України 35 разів, – Девіч не шкодує, що прийняв українське громадянство

Рахунок 0:1 тримався до компенсованого арбітром часу. Головний суддя зустрічі з Польщі Шимон Марциняк додав до основного часу аж сім хвилин. Якраз на останній сьомій доданій хвилині Катар зрівняв цифри на табло. Господарі врятувались від поразки та перевели гру в овертайм.

Обидві команди вже чекали свистка на коротку перерву та морально готували себе до двох 15-хвилинних додаткових таймів. Але польський рефері думав інакше.

Пенальті, яке визначило фіналіста

Марциняк довго тягнув зі свисток. Ніхто не розумів, що відбувається, коли на секундомірі команди вже переграли не 7 хвилин, а цілих 16-ть. Саме на 106 хвилині польський арбітр вказав на 11 метрів у штрафному Катару. До позначки підійшов Белаїді та лише з добивання зміг переграти голкіпера господарів.

Спірний епізод! Схоже, що польському рефері потрібні окуляри. Марциняк не побачив, що футболісти Алжиру ще до удару почали рух до воріт суперника. Суддя повинен був вказувати на повторне пенальті.

Лише після цього епізоду Марциняк дав свисток, який сповістив про перемогу Алжиру – 1:2. Команда стала фіналістом турніру.

Хто такий Шимон Марциняк 40-річний польський рефері. Судить матчі польської Екстракляси з 2008 року, суддя ФІФА з 1 січня 2011 року. Працював на поєдинках Ліги Європи, у відборі чемпіонату світу-2014 та молодіжному чемпіонаті Європи-2015 та чемпіонаті Європи-2016. Євро-2020 пропустив через позитивний тест на коронавірус.

Упереджене суддівство

Такі рішення судді викликали цілу гору критики зі сторони футбольної спільноти. Хтось звинувачує 40-річного арбітра з Польщі в упередженому суддівстві, а хтось жартома пише, що суддя просто не хотів дотягувати матч до додаткових таймів. Але команди і так зіграли 106 хвилин, а це вже початок другого тайму, якби екстратайми таки були

Після цього дивного суддівства Марциняка можуть відсторонити від роботи на майбутніх турнірах.