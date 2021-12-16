Не футбол, а трагікомедія
У першій частині матчу національні команди не визначили фаворита протистояння – 0:0. Усі забиті голи були по перерві. Першими повели у рахунку гості з Алжиру.
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Рахунок 0:1 тримався до компенсованого арбітром часу. Головний суддя зустрічі з Польщі Шимон Марциняк додав до основного часу аж сім хвилин. Якраз на останній сьомій доданій хвилині Катар зрівняв цифри на табло. Господарі врятувались від поразки та перевели гру в овертайм.
Обидві команди вже чекали свистка на коротку перерву та морально готували себе до двох 15-хвилинних додаткових таймів. Але польський рефері думав інакше.
Пенальті, яке визначило фіналіста
Марциняк довго тягнув зі свисток. Ніхто не розумів, що відбувається, коли на секундомірі команди вже переграли не 7 хвилин, а цілих 16-ть. Саме на 106 хвилині польський арбітр вказав на 11 метрів у штрафному Катару. До позначки підійшов Белаїді та лише з добивання зміг переграти голкіпера господарів.
Лише після цього епізоду Марциняк дав свисток, який сповістив про перемогу Алжиру – 1:2. Команда стала фіналістом турніру.
Хто такий Шимон Марциняк40-річний польський рефері. Судить матчі польської Екстракляси з 2008 року, суддя ФІФА з 1 січня 2011 року. Працював на поєдинках Ліги Європи, у відборі чемпіонату світу-2014 та молодіжному чемпіонаті Європи-2015 та чемпіонаті Європи-2016. Євро-2020 пропустив через позитивний тест на коронавірус.
Упереджене суддівство
Такі рішення судді викликали цілу гору критики зі сторони футбольної спільноти. Хтось звинувачує 40-річного арбітра з Польщі в упередженому суддівстві, а хтось жартома пише, що суддя просто не хотів дотягувати матч до додаткових таймів. Але команди і так зіграли 106 хвилин, а це вже початок другого тайму, якби екстратайми таки були
Після цього дивного суддівства Марциняка можуть відсторонити від роботи на майбутніх турнірах.