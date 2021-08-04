Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020

Борец Жан Беленюк принес сборной Украины золотую награду на Олимпиаде-2020. Он победил в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 кг. Это первая золотая медаль для Украины на Олимпиаде-2020.

В финале Жану Беленюку выпало соревноваться против венгра Виктора Леринца.

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Первая половина встречи закончилась в пользу венгра 0:1.

Но уже во втором периоде Беленюк сначала заработал балл, а потом еще четыре.

Путь Беленюка к победе на Олимпиаде-2020

Беленюк в 1/8 финала победил серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1.

В четвертьфинале украинцу противостоял алжирец Сид Азар. Бой закончился вничью 1:1. Но именно Беленюк прошел в полуфинал, так как он заработал балл последним.

В полуфинале пришлось соревноваться против Ивана Гуклека из Хорватии. Первый период закончился со счетом 0:1 в пользу Гуклека. Но уже во втором периоде Беленюк счет сравнял, а впоследствии заработал еще шесть очков, выиграв со счетом 7:1.

Для Беленюка это вторая медаль на Олимпиаде. В 2016 году в Рио-де-Жанейро он стал серебряным призером, уступив в финале россиянину Давиту Чекветадзе.

В общем у Беленюка почти полный комплект золотых наград в борьбе. Он дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды – на чемпионатах Европы. Также в его активе победа на Европейских играх.