Во Львове прошел Объединенный чемпионат Украины по греко-римской борьбе. Титул лучшего спортсмена страны защищал победивший в 2022-м Жан Беленюк.
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Олимпийский чемпион и народный депутат и в этом году принял участие в соревновании. Это был для него первый старт после гран-при Ниццы, где он получил золото.
В этом году Беленюк смог защитить звание чемпиона Украины. По пути в финал Жан одолел двух атлетов – сначала Никиту Алексеева (3:1), а в полуфинале Ярослава Фильчакова (5:1).
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В решающем поединке Жану противостоял Дмитрий Кияшок. У Беленюка не было с ним проблем и одержал досрочную победу (9:1), став чемпионом в весовой категории до 87 килограммов. Лучшими в других весовых категориях были:
- Корюн Саградян (до 55 килограммов)
- Виктор Петрик (до 60 килограммов)
- Александр Грушин (до 63 килограммов)
- Олег Халилов (до 67 килограммов)
- Артур Политаев (до 72 килограммов)
- Дмитрий Васецкий (до 77 килограммов)
- Руслан Абдиев (до 82 килограммов)
- Сергей Омелин (до 97 килограммов)
- Александр Чернецкий (до 130 килограммов)