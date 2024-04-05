В эксклюзивном интервью 24 Каналу Жан Беленюк рассказал, что в Верховной Раде Украины негативно отреагировали на решение МОК о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Украинская сторона голосовала и обращалась в Международный олимпийский комитет.

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Беленюк: МОК – это организация, которая относит себя к нейтральным

Также олимпийский чемпион в Токио по греко-римской борьбе рассказал, как в МОК реагируют на любые обращения со стороны Украины. Беленюк МОК – организацией, которая занимает нейтральную позицию, а ее президент Томас Бах лишь этому подтверждение.

Мы бы охотно приняли любой законопроект, который бы запретил представителям враждебных стран ехать на Игры-2024. Но здесь субъектом принятия решений является МОК. Мы можем обращаться к нему, но в то же время нужно понимать еще следующую вещь. МОК – это организация, которая относит себя к нейтральным. Все эти обращения от Министерства молодежи и спорта, от Верховной Рады, в МОК воспринимают, как политическое давление на свою организацию,

– заявил Беленюк.

В то же время украинская сторона продолжает делать все, что в ее силах. Однако всеми вопросами и решениями занимается Исполнительный комитет МОК, который состоит из 15 человек. Именно они принимают решение об участии или неучастии враждебных спортсменов и тех рекомендаций, которые были одобрены еще год назад в отношении россиян и белорусов.

Напомним! Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа во французском Париже.