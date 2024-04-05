Все меньше времени остается до Олимпийских игр-2024 в Париже, а потому все больше вопросов относительно допуска россиян и белорусов к главному старту в жизни многих спортсменов. Атлеты вражеских стран все-таки будут иметь свое представительство на Играх-2024, но для этого нужно не только квалифицироваться, но и пройти проверку комиссии от МОК.

Международный олимпийский комитет одобрил ряд решений относительно будущих Игр в столице Франции. Все они касаются спортсменов из России и Беларуси, которые смогут выступить в Париже в "нейтральном" статусе, то есть без флага, гимна и другой национальной символики. Они приедут в Париж под аббревиатурой AIN – "индивидуальные нейтральные атлеты". Но их присутствие там уже является неприятным для адекватного общества.

Отметим тот факт, что спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться только в индивидуальных видах спорта, а не командных. Но перед этим представителям стран-агрессоров нужно будет пройти комиссию, которая проверит их на нейтральность. Допущенные атлеты не должны поддерживать войну против Украины и вообще как-то быть причастными к армии. Правда, молчаливая позиция большинства из них подтверждает, что они тайно не пропагандируют других поддерживать российскую агрессию в сторону украинцев.

24 Канал расспросил олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, народного депутата от "Слуги народа", а также члена парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Жана Беленюка, что он думает по поводу допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 и можно ли еще на это как-то повлиять.

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Как в Раде реагируют на допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Жан Беленюк рассказал, что в Верховной Раде Украины негативно отреагировали на финальное решение МОК. В частности, поднимался вопрос допуска вражеских спортсменов к Олимпиаде. Украинская сторона голосовала и обращалась в Международный олимпийский комитет.

Также Беленюк рассказал, как в МОК реагируют на любые обращения со стороны Украины.

Мы бы охотно приняли любой законопроект, который бы запретил представителям вражеских стран ехать на Игры-2024. Но здесь субъектом принятия решений является МОК. Мы можем обращаться к нему, но в то же время нужно понимать еще следующую вещь. МОК – это организация, которая относит себя к нейтральным. Все эти обращения от Министерства молодежи и спорта, от Верховной Рады, в МОК воспринимают, как политическое давление на свою организацию,

– заявил Беленюк.

Тем не менее украинская сторона продолжает делать все, что в ее силах. Но всеми решениями занимается непосредственно Исполнительный комитет МОК, который насчитывает 15 человек. Именно они принимают решение об участии или неучастии вражеских спортсменов и тех рекомендациях, которые были одобрены еще год назад в отношении россиян и белорусов.



Жан Беленюк / Фото 24 канала

Почему российские спортивные федерации отказываются от соревнований

Олимпийский чемпион в Токио вспомнил последние отказы россиян от соревнований. Такие решения уже одобрили представители бокса и гимнастики. А вот российские борцы не хотят пропускать главный старт.

Сейчас вообще прослеживается следующая тенденция. Многие российские федерации отказываются от участия в лицензионных турнирах. Отмечают, что они не видят никакого смысла выступать без флага и другой национальной символики. Из их уст звучат патриотические лозунги. Знаю, что в боксе, гимнастике уже приняли такие отказы. Также есть еще ряд федераций России, которые отказались от выступлений. Думаю, если там будет политическое решение спущено сверху, то все быстренько переобуются.

Но дело в том, что здесь также дело в мотивации. Ведь у них не было уже особых шансов отобраться в Париж, именно сейчас в самом разгаре происходит отборочный этап. Не все желающие смогут принять участие в этих соревнованиях. Поскольку они в течение долгого срока были отстранены от соревнований. Из-за этого у них банально не хватает количества зачетных очков, необходимых для участия в турнире.

Как это к примеру в фехтовании. Поэтому им выгоднее сейчас заявлять, что они самостоятельно не захотели участвовать в соревнованиях. А реально – они просто уже не имели шанса отобраться. Это тоже надо понимать.

По словам олимпийского чемпиона, уже 5 апреля россияне будут бороться на азербайджанском ковре, на первом европейском лицензионном турнире в Баку.

К примеру, если мы берем борьбу, то пока никаких заявлений по поводу того, что они снимают свои кандидатуры с квалификационного турнира, который будет происходить уже в конце этой недели (5 – 7 апреля в азербайджанском Баку – 24 Канал). Первый европейский лицензионный турнир к Играм. По моей информации, в заявке присутствуют россияне,

– добавил Жан.

Какие вражеские борцы попали под фильтрацию

Ранее вы отмечали, что некоторых российских борцов заблокировали к отбору на Олимпиаду. Кто эти спортсмены, возможно, можете приоткрыть фамилии?

По моей информации, это Муса Евлоев. Не очень понимаю, где здесь присутствует логика. Эти борцы сейчас заблокированы федерацией. Следует понимать, что МОК в контексте Игр-2024 будет точно проводить дополнительную проверку спортсменов. Возможно, он заблокирует еще большее количество спортсменов, не дав им возможность принимать участие в соревнованиях.



Муса Евлоев с Владимиром Путиным / Фото из инстаграма российского борца

Евлоев – олимпийский чемпион в Токио, который на одном из мероприятий стоял рядом с Путиным и другими спортсменами, в том числе борцами, которые продолжают свои выступления и даже уже получили лицензии на следующую Олимпиаду.

Не могу понять логики, по которой его отфильтровали, а других этих спортсменов – нет. Мы обращались в компанию из Германии, которая как раз занимается этой фильтрацией. Ее, к слову, привлекла наша Международная федерация борьбы. Однако никакого четкого ответа от них не получили.

Евлоев – одна из самых громких фамилий. Еще ряд борцов вообще не были допущены к отборочным соревнованиям, но это преимущественно представители вольной борьбы. К сожалению, не смогу назвать их фамилии, ведь они не боролись.

Самому титулованному их представителю Абдулрашиду Садулаеву вообще заблокировали въезд в Бухарест, несмотря на открытую визу. Он стал единственным вольником, которого не впустили из всего состава. Это уже говорит не о действиях федерации, а о действиях страны. Не знаю, была ли эта история аргументирована, но такая ситуация была. На чемпионате Европы, который состоялся в феврале, в этой категории у России даже не было представителя, потому что банально не было времени найти замену.



Садулаев на приеме у Путина / Фото из инстаграма спортсмена

Хотя российский борец участвовал в прошлогоднем чемпионате мира, где не сумел получить лицензию. Сейчас Международная федерация борьбы принимает очень хитрые решения, когда организовывает лицензионные европейские и мировые турниры в странах, которые занимают нейтральную позицию.

Сейчас соревнования будет принимать Азербайджан, а потом турнир состоится в Турции. Чемпионат мира вообще второй год подряд решили провести в Сербии. Такого никогда еще не было, чтобы два года подряд ЧМ проходил в одном и том же месте.



Все хорошо понимают важность этого старта, где разыграют много лицензий. И если кого-то из россиян не допустят в какую-то страну Западной Европы, тогда они потеряют шансы на отбор на Олимпиаду. Поэтому можно сказать, что они нашли план, как перестраховаться.

Тем более, что президент Международной федерации борьбы является гражданином Сербии, который сделал все условия, чтобы борцы из России приехали и без всяких угроз отборолись на турнирах. К тому же Сербия вообще достаточно пророссийски настроенная страна, это касается как населения, так и местной власти.

Закроет ли Франция свои границы для атлетов из России и Беларуси

Сможет ли Франция осмелиться на блокирование въезда российским и белорусским спортсменам, которые будут ехать на Олимпиаду-2024? В то же время мэр Парижа, где состоятся Игры, Анн Идальго активно выражает солидарность Украине.

Слежу за высказываниями мэра Парижа Анн Идальго, которая, к слову, недавно, приезжала в Киев. Единственное, что у нее нет рычагов для того, чтобы заблокировать въезд вражеских спортсменов во Францию. То, что никто в Париже не будет радоваться приезду россиян, это окей, но это не значит, что они не приедут на соревнования.

Думаю, что учитывая все эти инциденты, которые уже были, россияне максимально проработают своих людей. Думаю, что они предварительно будут присылать свои составы, чтобы беспрепятственно пересечь французскую границу. Они сделают все на дипломатическом уровне, чтобы всех спортсменов подтвердили и пропустили во Францию. Это выглядело бы логично.

Однако никто точно не знает, как будет на самом деле, и вообще поедет ли кто-то из них в Париж. Прогнозирую, что их представительство будет минимальным, максимум до 50 человек, учитывая уже полученное количество лицензий.

Ко всему этому мы не должны забывать о представителях Беларуси. Они не отказываются от участия в Играх-2024. Они согласны на все установленные условия. Планируют ехать. У них выступления без флага и символики не отбивают никакого желания принять участие в соревнованиях.

Белорусы просто закрывают глаза на это. Приведу пример. С чемпионата Европы белорусы вернулись домой с несколькими наградами. В местном аэропорту их встретил один из чиновников, а спортсменов сразу переодели в национальную форму. Сразу они начали рассказывать, что в Европе все хорошо понимают, какую страну они представляют, несмотря на отсутствие национальной символики. То же самое касается россиян.

Проверка на "нейтральность" и странная фильтрация спортсменов

МОК создал комиссию, которая будет проверять вражеских спортсменов на "нейтральность". Будет ли украинская сторона контролировать эту проверку россиян и белорусов, чтобы не допустить никаких нарушений?

Да. Расскажу, как это происходит сейчас. Мы уже имеем определенный опыт в подобных проверках, но не централизованную на базе МОК, а на профильном уровне федераций. Федерация принимает во внимание допущенных спортсменов, которые были задействованы в пропагандистских мероприятиях. После чего собирается вся необходимая информация.

Далее ее со всеми фактами, фото, публикациями направляют в МОК, и в том числе в федерацию, которая их допустила, с вопросом, "а почему так происходит?". Тут уже история может быть совершенно разная. Либо человека могут пересмотреть и отстранить, либо, к сожалению, найти оправдание такому поступку.

Приведу пример из нашей федерации. Мы спрашивали представителей компании, осуществлявшей фильтрацию относительно борцов, которые находились рядом с Путиным на мероприятии в "Лужниках", рассказывая, как всегда, какой-то свой бред.

Они сказали, что пребывание спортсменов рядом с высшим политическим руководством страны, не является прямым признаком того, что они поддерживают действия власти. Именно так можно оправдать абсолютно всех. Получается, что можно стоять рядом с каким-то политическим руководителем, но в то же время быть "против" него. Конечно, это далеко не то, что мы хотели услышать, но это ответ, который нам дали в компании. Человек, который приходит на подобные события априори не может быть против. К сожалению, для кого-то это не является аргументом.



Жан Беленюк / Фото 24 Канала

Будет ли Украина бойкотировать Олимпийские игры-2024 из-за россиян

Рассматривает ли Украина вариант с бойкотом Олимпиады-2024, о котором ранее говорил экс-глава Минспорта Вадим Гутцайт?

Гутцайт уже изменил свою риторику. Официально нет ни одного заявления по этому поводу, а существуют только кулуарные разговоры. Тем более, что спортсмены готовятся к Играм, а Национальный олимпийский комитет собирает представителей федераций, где, так сказать, мотивируют к увеличению количества полученных лицензий. Сейчас мы в процессе подготовки к Олимпийским играм. Это указывает на то, что вариант с бойкотом пока что не является актуальным. Думаю, что уже и не станет актуальным.

Во-первых, что у нас был опыт, который не оправдал себя. Спортсмены были вне соревнований и потеряли возможность бороться за лицензии. У нас не получилось аккумулировать вокруг себя необходимое количество стран, чтобы устроить коалицию, чтобы в случае не только Украина бойкотировала Игры, но и другие европейские государства.

Были различные заявления с поддержкой, но ни одного заявления из Национальных олимпийских комитетов этих стран, которые солидарны с позицией Украины, не было. Если не ошибаюсь, то какие-то намеки были от стран Балтии. Однако было бы странно, если бы они заявили о бойкоте быстрее, чем это сделали бы мы.



Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио / Фото Getty Images

У нас был бойкот еще задолго до начала Олимпиады. Понимали, что чем ближе к Играм, тем больше мы будем понимать, будем ли вообще принимать участие в соревнованиях. После того, как ровно за год до открытия Олимпийских игр, произошел инцидент с Ольгой Харлан, было разрешено принимать участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы.

Хочется отметить, что сначала я вообще не комментировал эту историю, когда был сам бойкот. Из-за того, что я не был глубоко в тех процессах, меня не информировали по поводу того, какая же у нас стратегия. После того как начали потихоньку снимать запреты, то понял, что никакой стратегии нет, это популистская история, которая вообще ни к чему точно не приведет.

Поэтому моя точка зрения уже стабилизировалась на том, что нужно ехать, использовать эту площадку для продвижения проукраинских нарративов. В то же время не давая возможность россиянам говорить, что "спорт должен быть вне политики" и тому подобное. Должен быть кто-то, кто будет этому апеллировать и рассказывать, что творят российские войска на территории Украины. Тем более, что российские спортсмены призывают свое население донатить на оружие, которым потом убивают украинцев.

К слову. Олимпийские игры-2024 в Париже начнутся уже 26 июля и продлятся до 14 августа.