В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Жан Беленюк розповів, що у Верховній Раді України негативно відреагували на рішення МОК щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024. Українська сторона голосувала та зверталась до Міжнародного олімпійського комітету.

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Беленюк: МОК – це організація, яка відносить себе до нейтральних

Також олімпійськиий чемпіон у Токіо із греко-римської боротьби розповів, як у МОК реагують на будь-які звернення з боку України. Беленюк МОК – організацією, яка займає нейтральну позицію, а її президент Томас Бах лише цьому підтвердження.

Ми б залюбки прийняли будь-який законопроєкт, який би заборонив представникам ворожих країн їхати на Ігри-2024. Але тут суб'єктом прийняття рішень є МОК. Ми можемо звертатись до нього, але водночас потрібно розуміти ще наступну річ. МОК – це організація, яка відносить себе до нейтральних. Всі ці звернення від Міністерства молоді та спорту, від Верховної Ради, у МОК сприймають, як політичний тиск на свою організацію,

– заявив Беленюк.

Водночас українська сторона продовжує робити усе, що в її силах. Однак усіма питаннями та рішеннями займається Виконавчий комітет МОК, який складається із 15 людей. Саме вони приймають рішення щодо участі чи неучасті ворожих спортсменів та тих рекомендацій, які були схвалені ще рік тому щодо росіян та білорусів.

Нагадаємо! Олімпійські ігри-2024 триватимуть із 26 липня по 11 серпня у французькому Парижі.